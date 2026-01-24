Школьницу избили в туалете подмосковного ТЦ

сегодня в 18:34

Уголовное дело возбудили после избиения школьницы в туалете подмосковного ТЦ

Уголовное дело возбудили после избиения школьницы 2012 года рождения в туалете торгового центра в Подмосковье, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Во время мониторинга соцсетей силовики обнаружили видео, на котором две несовершеннолетние девочки избили свою сверстницу. Происходящее снималось на камеру смартфона.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее охранники ТЦ в Петербурге избили и задушили покупателя. Молодой человек умер в больнице после такого задержания.

