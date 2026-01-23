Две школьницы избили девочку в туалете ТЦ в Ступине, а третья снимала это на видео

В Подмосковье полицейские проводят проверку после того, как две девочки избили знакомую в туалете торгового центра в Ступине. Третья в это время снимала все происходящее на видео, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители обнаружили видеопубликацию с избиением девочки в ходе мониторинга интернета. Предварительно установлено, что две девочки поссорились со своей знакомой 2012 года рождения.

Они избили ее в туалете торгового центра. В этот момент там находилась еще одна несовершеннолетняя — она снимала все на телефон. Сотрудники установили участников драки — это девочки от 12 до 14 лет. Их опросили в присутствии родителей.

Назначено проведение экспертизы для установления степени вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

