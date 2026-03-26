Школьница в Челябинске оказалась случайной жертвой подростка с арбалетом

Девочка, пострадавшая при нападении подростка на школу в Челябинске, оказалась случайной жертвой происшествия. Она получила ранение, потому что находилась ближе всех ко входу в класс в момент ЧП, сообщает SHOT .

По словам матери пострадавшей, ее дочь не конфликтовала с 15-летним нападавшим. Они были одноклассниками и жили на одной улице в соседних домах. Ребята почти не общались, но сидели за одной партой в школе.

Ранее сообщалось, что все произошло во время урока около 9 часов утра. Школьник пронес с собой арбалет и открыл стрельбу. Утверждалось, что он целился в учительницу, но попал в одноклассницу.

После этого парень распылил перцовый баллончик на учителей в коридоре, а сам выпрыгнул из окна. Он сломал себе обе ноги. Три педагога получили химические ожоги глаз и лица.

Пострадавшая школьница получила резаную рану головы, которую уже зашили медики. Также у нее сотрясение мозга. Школьница находится в удовлетворительном состоянии, но ей предстоит провести в больнице неделю.

Ранее некоторые школьники выдвинули версию, что парень мог приревновать свою подругу, из-за чего и пришел на ее урок с оружием. Другие утверждали, что подросток решился на нападение из-за постоянной травли.

СК возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

