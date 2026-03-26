Причиной нападения подростка на школу в Челябинске могла стать ревность

По словам одноклассников, напавший на школу в Челябинске парень мог приревновать свою подругу, из-за чего и пришел на ее урок с оружием, сообщает Mash .

Дети рассказали, что подросток был тихим и спокойным. Он занимался боевыми искусствами, играл в футбол. В планах у него было получить юридическое образование.

Предварительной причиной нападения на школу могло стать то, что парень приревновал свою подругу к другому и пришел мстить. Он ворвался в класс во время урока, распылил газ и выстрелил в школьницу из арбалета.

Затем он распылили перцовый баллончик в педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна. Парень сломал себе обе ноги при падении. Также пострадала девочка, в которую он попал из арбалета. У нее резаная рана головы. Обоих госпитализировали.

Кроме того, пострадали три педагога — они получили химические ожоги глаз и лица. Ранее ученики параллельных классов выдвинули теорию, что подросток напал на школу из-за постоянной травли.

Также ранее сообщалось, что изначально парень целился в учительницу, но промахнулся и попал в школьницу.

