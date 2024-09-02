Школьника парализовало после укуса комара

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В США подросток заразился лихорадкой Западного Нила из-за укуса комара. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет « Газета.ru » со ссылкой на Fox2.

У школьника ухудшилось самочувствие в середине августа, появилась тошнота, слабость и головной боли. Врачи диагностировали у него отравление и отправили лечиться амбулаторно. Но ему стало еще хуже.

Тогда молодой человек снова обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали с подозрением менингит.

В течение трех дней врачи не могли поставить точный диагноз. Школьник оказался полностью парализован, его подключили к аппарату ИВЛ.

Оказалось, что он перенес тяжелую форму лихорадки Западного Нила, которая могла быть вызвана укусом комара. Сейчас его состояние стабилизировалось. Пациенту требуется пройти длительный курс лечения.

Ранее сообщалось, что школьники стали массово покупать дешевые наборы для пирсинга на маркетплейсе Wildberries, которые оцениваются примерно в 150 рублей и представляют опасность для здоровья детей из-за нестерильных предметов.