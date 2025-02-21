Школьник в Перми совершил суицид из-за компьютера

В Перми 17-летний школьник совершил суицид, потому его перестали увлекать компьютерные игры, сообщает Baza .

Трагедия произошла вечером 16 февраля. Парень совершил суицид во дворе дома на улице Революции.

На место происшествия прибыли полицейские. Во время осмотра дома они обнаружили вещи школьника, включая телефон.

Парень оставил предсмертную записку. В ней он написал, что его «больше не увлекают компьютерные игры». Школьник пожаловался на то, что «потерял смысл в жизни».

Мать несовершеннолетнего рассказала, что тот в последнее время находился в депрессии. Он говорил о суициде.

Ранее 16-летняя школьница из Москвы покончила с собой вслед за 15-летним другом. Она переживала и впала в депрессию после смерти приятеля, после чего и пошла на отчаянный шаг.