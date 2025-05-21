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Школьник порвал почку, свалившись с детской горки в Петербурге

9-летний мальчик решил покорить высоту на детской площадке в поселке Шушары Санкт-Петербурга. «Восхождение» оказалось неудачным — ребенок упал и порвал почку, сообщает SHOT .

Школьник решил вскарабкаться на купол площадки, где уже сидел другой мальчик. Ребенок не удержался и рухнул.

Мальчика доставили в больницу, где диагностировали у него разрыв почки. Школьник находится в реанимации. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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