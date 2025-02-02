Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн руб при показе дома в Подмосковье

Шейх из Саудовской Аравии стал жертвой ограбления на сумму в 30 млн рублей во время показа дома в Московской области. Преступники установили прослушивающее устройство в коттедже, который продавала его супруга, сообщает Mash .

Надежда успешно во второй раз вышла замуж и переехала к новому супругу в Дубай. При этом особняк на Рублевке, где она жила с шейхом, решила продать за 400 млн рублей. На предложение откликнулись мошенники.

Злоумышленники пришли в дом под видом покупателей с поддельными документами, а после их ухода пропали дорогие часы и ювелирные украшения. Однако после инцидента странности не закончились.

Затем неизвестные срезал все замки, отключил коммуникации и свет. Супруги решили проверить дом на наличие прослушивающих устройств. Специалисты при обыске обнаружили жучки в портативном аккумуляторе, перьевой ручке и под потолком.

Надежда подозревает своего бывшего мужа в причастности к ограблению. Женщина считает, что он мог привлечь мошенников к нападению на нее и ее нового возлюбленного в Дубае.

Ранее в Москве мошенники заставили 18-летнюю студентку ограбить квартиру матери. После ограбления девушка пропала. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей.