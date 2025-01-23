Студентка пропала в Москве после ограбления своей квартиры из-за мошенников

В Москве мошенники заставили 18-летнюю студентку ограбить квартиру матери, в которой она и сама жила, после чего девушка пропала, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что девушка не выходит на связь уже двое суток. До исчезновения она общалась с неизвестным через Telegram, которому показывала имеющееся в жилье золото и другие ценные вещи. Студентка успела рассказать злоумышленнику, что в квартире есть сейф, а тот, в свою очередь, заставил похитить его и привезти в определенное место.

Два дня назад девушка вызвала на дом специалиста, который помог ей демонтировать сейф. За работу мастеру она заплатила 10 тыс. рублей, забрала сейф и уехала к неизвестному, затем пропала.

Исчезновение дочери, а вместе с ней сейфа, обнаружила 60-летняя мать, которая вернулась с работы. Женщина является дизайнером одежды и имеет собственный бутик в центре Москвы. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов.

Ранее в Москве 16-летняя девочка стала жертвой мошенников и передала им украшения матери. Сумма ущерба составила более 700 тыс. рублей.