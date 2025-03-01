Шебекино подвергся атаке украинского дрона и частично обесточен

сегодня в 09:44

В Шебекине Белгородской области система РЭБ сбила украинский дрон, который при падении с последующим взрывом повредил линию электропередачи и частично обесточил город, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сел Нежеголь и Ржевка», — пояснил Гладков.

По словам губернатора, аварийные бригады приступят к ремонту линии электропередачи сразу после того, как военные дадут соответствующее разрешение, убедившись в безопасности.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки Украина ударила по Белгородской области 124 раза. Противник атаковал российский регион боеприпасами и беспилотниками.