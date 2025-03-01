Шебекино подвергся атаке украинского дрона и частично обесточен
Гладков сообщил о попытке ВСУ атаковать Шебекино дроном
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В Шебекине Белгородской области система РЭБ сбила украинский дрон, который при падении с последующим взрывом повредил линию электропередачи и частично обесточил город, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сел Нежеголь и Ржевка», — пояснил Гладков.
По словам губернатора, аварийные бригады приступят к ремонту линии электропередачи сразу после того, как военные дадут соответствующее разрешение, убедившись в безопасности.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки Украина ударила по Белгородской области 124 раза. Противник атаковал российский регион боеприпасами и беспилотниками.