ВСУ более 120 раз ударили по Белгородской области за сутки

Украинские боевики нанесли 124 удара по Белгородской области за сутки. Для атак использовалась как артиллерия, так и беспилотники, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгороду ударил один беспилотник ВСУ. В Белгородском районе населенные пункты Отрадное, Разумное, Устинка, Репное и Никольское были атакованы семью боеприпасами и пятью БПЛА.

В Борисовском районе Казачье-Рудченское и Грузское подверглись удару двух беспилотников. В Валуйском муниципальном округе были зафиксированы восемь атак БПЛА по Боркам, Кукуевке, Дальнему, Посохово и Долгому. Пять дронов подавили.

В Волоконовском районе населенные пункты Гаевка, Коновалово, Тишанка были обстреляны пятью боеприпасами и тремя БПЛА. В Грайворонском муниципальном округе по Грайворону, Новостроевке-Второй и Козинке запустили боеприпас. Также были совершены удары шестью беспилотниками.

Краснояружский район подвергся атакам 20 снарядов и 13 БПЛА. Над Старооскольским городским округом средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском муниципальном округе по Шебекину, Мурому, селам Архангельское, Протопоповка, Терезовка и Новая Таволжанка были нанесены удары 24 боеприпасами. Также атаки наносились 28 беспилотниками ВСУ, но 15 из них сбили.