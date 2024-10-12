Сгоревшая после взрыва АЗС «Лидер» в Грозном работала с серьезными нарушениями

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Mash: в Грозном АЗС «Лидер» до взрыва работала с серьезными нарушениями

Последний раз проверка на АЗС «Лидер», которая сгорела в субботу после взрыва цистерны с газом, проходила 3 года назад, тогда инспекторы обнаружили 9 серьезных нарушений, сообщает Mash .

По данным журналистов, АЗС «Лидер» работала без установленных средств автоматического контроля загазованности в насосах, датчики загазованности также отсутствовали, а автомобильные сливоналивные станции не отвечали требованиям промышленной безопасности.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они ликвидируют последствия взрыва и последующего пожара.

По неофициальной информации, в результате происшествия погибли четыре человека: два ребенка возраста 5 и 6 лет, а также два взрослых. Кем друг другу приходятся погибшие, устанавливается.