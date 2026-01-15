Съезд с МКАД на СВХ перекрыт из-за падения экскаватора с прицепа

Съезд с внутренней стороны 77 км МКАД на СВХ, известный как Бусиновская эстакада, перекрыт из-за инцидента с экскаватором, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции .

Автомобили не могут проехать в сторону центра. Причина перекрытия съезда заключается в падении экскаватора с прицепа грузового автомобиля.

Движение в районе происшествия затруднено. Автолюбителям посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на улицу 1905 года опрокинулся на бок грузовик. Ему не хватило места для выполнения маневра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.