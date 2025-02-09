Севшее на мель у Сахалина судно не имеет на борту груза в виде мазута

В Росморречфлоте пояснили, что китайское грузовое судно AN YANG 2, которое село на мель у берегов Сахалина, перевозит не мазут, сообщает РИА Новости .

Балкер вес 1 тыс. тонн угольного груза. В топливных баках судна находится дизельное топливо объемом 54 тонны, а также 706 тонн мазута для собственных нужд.

Специалисты подтвердили, что все системы корабля функционируют нормально, а экипаж находится в безопасности. При обследовании места происшествия не было обнаружено следов загрязнения воды нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что китайское судно село на мель вблизи Сахалина из-за шторма. Ситуацию вдоль береговой линии держат на контроле, в том числе в МЧС России. В регионе в связи с ситуацией ввели режим ЧС местного значения.