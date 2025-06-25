Серная кислота вытекла из вагона товарного поезда на станции в Москве Происшествия сегодня в 13:21

Ядовитая жидкость вытекла из вагона с серной кислотой на железнодорожной станции Лосиноостровская в Москве. Об этом сообщает «МК: срочные новости».