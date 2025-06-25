Серная кислота вытекла из вагона товарного поезда на станции в Москве
Ядовитая жидкость вытекла из вагона с серной кислотой на железнодорожной станции Лосиноостровская в Москве. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Во втором вагоне состава, состоящего из 48 вагонов, аварийно сработал клапан избыточного давления. Внутри находится 68 тонн серной кислоты.
Вагон планируют отсоединить. Его отвезут в тупик.
Ранее семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кемеровской области. Инцидент произошел на станции Междуреченск.