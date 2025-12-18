Семья в Москве избила соседа, который выгуливал собаку без намордника

В Москве семья набросилась на соседа из-за собаки без намордника. При этом очевидцы утверждают, что животное не было агрессивным, сообщает «112» .

Инцидент произошел в доме на улице Бориса Пастернака. Семья из трех человек (отец, мать и сын) часто наблюдала, что их сосед Вадим выгуливает собаку без намордника. По словам других жильцов, животное не проявляло агрессию, но все равно не нравилось семье.

При этом недовольные не разговаривали с владельцем пса, не предъявляли ему претензии в лицо, а выслеживали и снимали на видео, после чего публиковали ролик в общедомовом чате, чтобы опозорить.

Однажды Вадим возвращался с прогулки вместе с питомцем, как вдруг на него накинулись мать с сыном. Женщина специально выследила соседа. Затем она позвонила мужу и вызвала его на подмогу.

Прибывший мужчина накинулся на Вадима, избил его, пытался душить и даже хотел напасть на него с ножом. Очевидцы вмешались в конфликт. Пострадавший обратился в полицию.

Другие соседи уже не раз жаловались на эту семью. Они боятся жить с ними в одном подъезде. Одной из жительниц пришлось съехать из-за действий женщины.

