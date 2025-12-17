Пожилой россиянин приютил женщину и зарезал ее за просьбу сходить в магазин

В Туринске 64-летний мужчина приютил женщину и убил ее из-за просьбы

В городе Туринск (Свердловская область) 64-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 59-летней женщины, которую он пустил пожить в своем доме. Хозяин жилья признался, что зарезал гостью, потому что она слишком часто отправляла его в магазин, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Кровавая драма разыгралась днем 16 декабря. По версии следствия, мужчина пустил пожить к себе 59-летнюю знакомую около двух месяцев назад. Мирного соседства не получилось, потому что хозяина дома раздражали постоянные поручения гостьи. Последней каплей стала просьба женщины в очередной раз сходить в магазин.

На допросе подозреваемый признался, что каждый выход на улицу давался ему с трудом из-за сильных болей в ногах. Разозлившись на настойчивость женщины, пожилой мужчина схватил кухонный нож и один раз ударил гостью. Ранение оказалось фатальным — пострадавшая погибла на месте.

Осознав содеянное, мужчина не стал скрываться и сам рассказал о случившемся соседям, которые вызвали правоохранительные органы. Свою вину задержанный признал полностью.

Сейчас следователи закрепляют доказательную базу, в ближайшее время суд определит меру пресечения для фигуранта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.