Семилетний мальчик впал в кому, сорвавшись с обрыва в Дагестане

В Дагестане 7-летний мальчик сорвался с обрыва в 200 метров и впал в кому

В Республике Дагестан семилетний мальчик во время игр сорвался с обрыва высотой в 200 метров. В настоящее время ребенок находится в коме, сообщает Газета.ru .

По информации Telegram-канала «Сапа Кавказ», трагедия произошла на площадке у обрыва возле села Цемер. Мальчик во время игр поскользнулся и упал с обрыва, высота которого составляет около 200 метров. Вместе с ним чуть не упал еще один ребенок, однако его успела подхватить бабушка.

Пострадавшего доставили в Гунибскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множество ушибов головы. Предварительно, у него также перелом теменной кости.

В настоящее время ребенок находится в коме. В ближайшее время его с помощью борта санавиации доставят в больницу Махачкалы.

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