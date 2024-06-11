В Подмосковье пятиклассник пырнул ножом подростка во время турпохода

11-летний школьник пырнул ножом старшего товарища во время турпохода коломенского Центра детского творчества «Одиссея». Ему не понравилось, что 13-летний мальчик дразнил его из-за длинных волос, сообщает SHOT .

По словам матери нападавшего, шестиклассник давно дразнил ее сына из-за хвостика. Почему именно в турпоходе ребенок решил наброситься на обидчика, непонятно. Он ударил парня ножом в живот.

В итоге подросток оказался в реанимации, ему понадобилось переливание крови. Сейчас он еще слишком слаб, но угроза жизни миновала.

Согласно регламенту, во время турпохода ученики могут иметь при себе перочинный нож. Однако школьник воспользовался не им, а другим холодным оружием, которое принес с собой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Известно, что оба мальчика растут в полных семьях. В школах имеют положительную характеристику.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки сильно покалечили дворника из Узбекистана, который сделал ребятам замечание, когда те выбрасывали мусор с общего балкона. Его также порезали ножом — по версии силовиков, это сделал девятиклассник.