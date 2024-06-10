В Петербурге школьники избили и пырнули ножом дворника за замечание

Школьника из Петербурга подозревают в нападении с ножом на дворника

В Санкт-Петербурге подростки сильно покалечили дворника из Узбекистана, который сделал ребятам замечание, когда те выбрасывали мусор с общего балкона. Его также порезали ножом — по версии силовиков, это сделал девятиклассник, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

Происшествие случилось вечером 9 июня на улице Бухарестской. Трое юношей кидали мусор с 12 этажа — это заметил дворник, который поднялся к школьникам и попросил их так не делать. Вспыхнул скандал, в ходе которого 31-летнего узбека избили, ему в живот также вонзили нож.

«Его (раненого дворника — ред.) в тяжелом состоянии увезли в больницу, где поместили в шоковую реанимацию», — заявил источник.

Школьника, подозреваемого в нанесении ножевого ранения дворнику, увезли в полицию и впоследствии передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.