сегодня в 18:22

Семь человек отравились в столовой колледжа Санкт-Петербурга

Случаи отравления зафиксированы в период с 29 по 30 октября. Всего пострадали семь человек, из них двое были госпитализированы в инфекционные стационары.

По данным ведомства, организатором питания в образовательном учреждении является ООО «АУРУМ ПЛЮС». Роспотребнадзор провел лабораторное обследование сотрудников компании, отобрал пробы продовольственного сырья, готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды.

Оказалось, что компания грубо нарушала санитарно-эпидемиологические нормы при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции. В ходе совершения комплекса противоэпидемических мероприятий некачественная пищевая продукция была забракована и утилизирована. Также специалисты проводят дезинфекционные мероприятия.

Роспотребнадзор временно запретил деятельность ООО «АУРУМ ПЛЮС» в столовой колледжа. Ведомство контролирует ситуацию.

Ранее беременная девушка поужинала в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге и едва не потеряла ребенка. Она сильно отравилась, врачи выявили у пострадавшей сальмонеллез.

