Семь человек отравились в столовой колледжа Санкт-Петербурга
Семь случаев острой кишечной инфекции выявлено среди студентов СПб ГБ ПОУ «Колледж „Звездный“. Межрегиональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.
Случаи отравления зафиксированы в период с 29 по 30 октября. Всего пострадали семь человек, из них двое были госпитализированы в инфекционные стационары.
По данным ведомства, организатором питания в образовательном учреждении является ООО «АУРУМ ПЛЮС». Роспотребнадзор провел лабораторное обследование сотрудников компании, отобрал пробы продовольственного сырья, готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды.
Оказалось, что компания грубо нарушала санитарно-эпидемиологические нормы при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции. В ходе совершения комплекса противоэпидемических мероприятий некачественная пищевая продукция была забракована и утилизирована. Также специалисты проводят дезинфекционные мероприятия.
Роспотребнадзор временно запретил деятельность ООО «АУРУМ ПЛЮС» в столовой колледжа. Ведомство контролирует ситуацию.
Ранее беременная девушка поужинала в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге и едва не потеряла ребенка. Она сильно отравилась, врачи выявили у пострадавшей сальмонеллез.
