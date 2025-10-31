Девушка чуть не потеряла ребенка после ужина в ресторане в Петербурге

Угроза выкидыша была у девушки после того, как она поужинала в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге. Ее приятельница потеряла сознание дома из-за сильного отравления, сообщает SHOT .

Компания из пяти девушек 9 октября отправилась отмечать день рождения одной из них в итальянский ресторан на Каменноостровском проспекте. Там они заказали два вида пицц, пасту с креветками, болоньезе тартар, салат с угрем, оладьи из кабачков и лимонад. Суммарно потратили 14 тыс. рублей.

Девушки рассказали, что 10 октября у троих из них начал сильно болеть живот. Их тошнило.

11 октября одна из девушек потеряла сознание в ванной. Ее увезли в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина.

Сильно пострадала беременная приятельница девушек. Она была на седьмой неделе. Во время осмотра выяснилось, что у девушки была угроза выкидыша. Ее могла спровоцировать инфекция. Но потом состояние здоровья девушки улучшилось.

Пострадавшие сдали анализы. У них нашли сальмонеллез.

Девушки составили досудебную претензию, попросив заплатить за лечение и компенсировать моральный ущерб в размере 150 тыс. рублей. Ресторан отказался.

