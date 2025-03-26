Секс-видео Павла Деревянко и его девушки Зои Фуць слили в Сеть

Mash: хакеры опубликовали интимное видео актера Павла Деревянко и его девушки

Российский актер театра, кино и телевидения Павел Деревянко стал жертвой хакеров, которые слили в Сеть секс-видео артиста с его возлюбленной Зоей Фуць, сообщает Mash .

Неизвестные получили доступ к аккаунту актера около 16:00 среды. В течение трех часов злоумышленники по классической схеме развели часть окружения Деревянко на деньги. Бывший водитель Павла поверил мошенникам и «занял» 48 тыс. рублей.

Также хакеры разослали контактам звезды его интимные фото и видео с возлюбленной Зоей Фуць.

По словам Деревянко, девушка крайне обеспокоена произошедшим и настоятельно рекомендует подписчикам не поддаваться на уловки злоумышленников. Артист пока не обращался в правоохранительные органы.

Ранее 41-летний Прохор Шаляпин опубликовал в Сети интимное видео со своей 69-летней бывшей женой Ларисой Копенкиной.