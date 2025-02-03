Седокова, Борисова и другие: кто живет в «Алых парусах», где произошел взрыв

Сразу несколько звезд российского шоубизнеса владеют квартирами в элитном московском ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв. Среди них — певица Анна Седокова, телеведущая Дана Борисова, актрисы Анна Калашникова и Алла Довлатова, сообщает Mash .

В «Алых парусах» также живет звездный адвокат Сергей Жорин. Взрыв, произошедший утром 3 февраля, прогремел прямо под квартирой известного юриста. В этот момент Жорин ехал на работу, он не пострадал.

Актриса Довлатова рассказала, что в последнее время часто видела подозрительных людей в ЖК. По словам артистки, во время утреннего взрыва лифт не работал и, спустившись вниз, она заметила толпу людей и машины скорой помощи.

В результате взрыва в «Алых парусах» на Авиационной улице погиб один человек и пострадали четверо, сообщали РИАМО в столичном Депздраве. Позднее стало известно, что после взрыва в больнице умер основатель «Армянского батальона» («Арбата») и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. При взрыве ему оторвало ступню, он впадал в кому. Врачи боролись за жизнь Саркисяна, но спасти его не удалось.