Взорванный в «Алых парусах» Саркисян пережил клиническую смерть и потерял стопу

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Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в московском ЖК «Алые паруса». При взрыве он потерял левую стопу, сообщает Mash .

Саркисяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Создатель «Арбата» («Армянского батальона») получил тяжелые ранения груди и головы, врачи борются за его жизнь.

В столичном Депздраве РИАМО сообщали, что при взрыве в «Алых парусах» один человек погиб и четверо пострадали. Состояние раненых оценивалось как тяжелое.

Взрыв в «Алых парусах» на Авиационной улице произошел утром 3 февраля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.