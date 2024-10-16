Сбой произошел на «фиолетовой» ветке метро Москвы из-за человека на пути

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На «фиолетовой» ветке метро поезда следуют с задержкой из-за человека на пути

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы пришлось увеличить интервалы движения составов. На пути находится человек, сообщает столичный Дептранс .

Поезда временно следуют с задержкой. Информации о состоянии человека, оказавшегося на пути, не уточняется. Прочих деталей и обстоятельств случившегося также не приводится.

Ранее в Подольске фура задавила женщину, которая перебегала дорогу. В результате ДТП горожанка погибла.

Минувшей ночью на 60-м километре МКАД, в районе съезда № 59, также ограничивали движение из-за массовой автоаварии. Водителей просили пользоваться объездными маршрутами.