Жуткие кадры: фура задавила перебегавшую дорогу женщину в Подольске

В подмосковном Подольске женщина попала под колеса фуры. В результате ДТП горожанка погибла. Видео с места событий публикует «МК: срочные новости» .

Большегруз заходил в поворот на перекрестке, когда совершил наезд на пешехода. В момент аварии женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП горожанка скончалась. На появившихся в Сети кадрах с места аварии видно, что труп женщины лежит под фурой и накрыт белой тканью.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на внутренней стороне 60-го километра МКАД ограничивали движение из-за автомобильной аварии. В ночь на 16 октября на этом участке столкнулись сразу несколько машин. Сведений о пострадавших не поступало.