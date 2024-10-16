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Движение на внутренней стороне 60 км МКАД восстановили после ДТП

Движение на внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда № 59) восстановили после аварии, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В ночь на 16 октября на этом участке столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено, поэтому водителей просили выбирать пути объезда.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве в районе дома № 96к1 на Дмитровском шоссе столкнулись сразу три автомобиля, из-за ДТП на проезжей части образовался затор.