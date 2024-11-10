Сбой GPS «переселил» жителей Киевской области под Москву
Из-за сбоя GPS геолоцирует жителей Киевской области в Шереметьево
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Во внутренних системах GPS произошел сбой. Из-за этого место жительства людей из Киевской области определяет как жителей Шереметьево под Москвой, сообщает «Лента.ру».
Об этом рассказали сами киевляне. Сегодня они обнаружили, что по геопозиции находятся возле аэропорта Шереметьево.
Подобная ситуация уже случалась из-за работы системы ПВО. Например, 30 октября телефоны показали, что жители Киевской области «переселились» в Белоруссию.
Ранее в небе над Московским регионом уничтожили 32 вражеских дрона. Жители Раменского округа заявили о пожаре и поврежденных автомобилях после падения обломков сбитого беспилотника. На опубликованных кадрах видно, полыхают два частных домовладения.