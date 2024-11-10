Сбой GPS «переселил» жителей Киевской области под Москву

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Во внутренних системах GPS произошел сбой. Из-за этого место жительства людей из Киевской области определяет как жителей Шереметьево под Москвой, сообщает «Лента.ру» .

Об этом рассказали сами киевляне. Сегодня они обнаружили, что по геопозиции находятся возле аэропорта Шереметьево.

Подобная ситуация уже случалась из-за работы системы ПВО. Например, 30 октября телефоны показали, что жители Киевской области «переселились» в Белоруссию.

Ранее в небе над Московским регионом уничтожили 32 вражеских дрона. Жители Раменского округа заявили о пожаре и поврежденных автомобилях после падения обломков сбитого беспилотника. На опубликованных кадрах видно, полыхают два частных домовладения.