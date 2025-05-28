сегодня в 10:38

Сбитый беспилотник загорелся у трассы в Подольске

В подмосковном Подольске сбитый беспилотник упал с рядом с кольцевой автодорогой и загорелся. Кадры с места инцидента публикует 360.ru .

Предположительно, упавший БПЛА не причинил разрушений. Информации о пострадавших не поступало.

Прошедшей ночью российские военные отражали налет украинских дронов на Московский регион. Атака БЛПА причинила ущерб зданию технопарка «Элма» в Зеленограде и частным домам в Чехове.

Минобороны докладывало, что за прошедшую ночь над Россией сбили 296 украинских дронов. Дроны уничтожали в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Орловской, Курской областях и в других субъектах страны.