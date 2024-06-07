Самолеты Су-34 уничтожили замаскированную технику ВСУ фугасными авиабомбами
Российские экипажи самолетов Су-34 ликвидировали замаскированную технику и военных противника, которые находились в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар нанесли фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
На видео, опубликованном министерством, показан вылет самолетов на операцию, пролет над территорией, работа экипажа, сброс бомб на место цели.
Ранее российские военные ликвидировали украинский опорный пункт с помощью авиабомб ФАБ-500. Задание выполнили экипажи Су-34.