Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500
0:58
Российские военнослужащие с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили опорный пункт ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как стало известно, экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Удар по объектам был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Также российские военные заняли более выгодные рубежи и выполнили все поставленные задачи.