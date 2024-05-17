Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500

сегодня в 12:40

Как стало известно, экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар по объектам был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Также российские военные заняли более выгодные рубежи и выполнили все поставленные задачи.