Самолет загорелся, ударившись крылом при аварийной посадке в Канаде

Пассажирский самолет загорелся при аварийной посадке в аэропорту Канады. Воздушное судно ударилось крылом о взлетно-посадочную полосу, сообщает SHOT .

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Air Canada в аэропорту города Галифакса.

На опубликованных кадрах видно, как при аварийной посадки у самолета горит левое крыло. Один из пассажиров снимает происходящее из иллюминатора.

По предварительной информации, в результате аварийно посадки борта пострадавших нет. Всех пассажиров оперативно эвакуировали из самолета.

Предварительной причиной происшествия стала проблема с шасси.

Ранее при посадке разбился самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air. На борту был 181 человек. В настоящий момент количество жертв авиакатастрофы составляет 120 человек. У Boeing 737 возникли проблемы с шасси.