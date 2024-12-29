Самолет загорелся, ударившись крылом при аварийной посадке в Канаде
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Пассажирский самолет загорелся при аварийной посадке в аэропорту Канады. Воздушное судно ударилось крылом о взлетно-посадочную полосу, сообщает SHOT.
Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Air Canada в аэропорту города Галифакса.
На опубликованных кадрах видно, как при аварийной посадки у самолета горит левое крыло. Один из пассажиров снимает происходящее из иллюминатора.
По предварительной информации, в результате аварийно посадки борта пострадавших нет. Всех пассажиров оперативно эвакуировали из самолета.
Предварительной причиной происшествия стала проблема с шасси.
Ранее при посадке разбился самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air. На борту был 181 человек. В настоящий момент количество жертв авиакатастрофы составляет 120 человек. У Boeing 737 возникли проблемы с шасси.