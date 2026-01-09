сегодня в 15:38

Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Архангельске

В аэропорту Архангельска лайнер Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщает «112» .

Самолет прилетел из Санкт-Петербурга, но во время посадки выехал за пределы полосы и накренился.

Пассажирам подвезли авиатрап, а также эвакуировали с самолета.

Они также рассказали, что следующий рейс, который должен был приземлиться в аэропорту Архангельска — ушел на запасной аэродром, расположенный в Мурманске. В инциденте пострадавших нет.

Также 8 января в аэропорту Аль-Мактум успешно приземлился самолет Дубай — Москва, который ранее подал сигнал бедствия.

