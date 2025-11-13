Самолет в Москву внезапно развернули из-за «Нехочухи»
Самолет Хабаровск-Москва развернули из-за передумавшего пассажира
Пассажир авиарейса Хабаровск — Москва в последний момент перехотел лететь в столицу и вынудил пилотов вернуться на место стоянки. Инцидент произошел во время выезда авиалайнера на взлетную полосу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Aviaincident.
Оказалось, что экипажу пришлось запрашивать разрешение на возврат на место стоянки по требованию одного из пассажиров, который внезапно передумал продолжать путешествие.
Причины, побудившие пассажира принять такое решение, а также его дальнейшая судьба после высадки из самолета не раскрываются.
Между тем авиакомпания AirAsia объявила о планах возобновить прямые рейсы из Бангкока в Москву. Первые рейсы могут запустить уже в течение шести месяцев.
