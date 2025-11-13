Самолет в Москву внезапно развернули из-за «Нехочухи»

Пассажир авиарейса Хабаровск — Москва в последний момент перехотел лететь в столицу и вынудил пилотов вернуться на место стоянки. Инцидент произошел во время выезда авиалайнера на взлетную полосу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Aviaincident .

Оказалось, что экипажу пришлось запрашивать разрешение на возврат на место стоянки по требованию одного из пассажиров, который внезапно передумал продолжать путешествие.

Причины, побудившие пассажира принять такое решение, а также его дальнейшая судьба после высадки из самолета не раскрываются.

Между тем авиакомпания AirAsia объявила о планах возобновить прямые рейсы из Бангкока в Москву. Первые рейсы могут запустить уже в течение шести месяцев.

