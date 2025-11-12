Из Бангкока в Москву: AirAsia возобновляет авиасообщение с РФ

AirAsia запустит прямые рейсы из Бангкока в Москву в течение 6 месяцев

Председатель правления азиатской авиакомпании AirAsia Тони Фернандес заявил о планах возобновить прямые рейсы из Бангкока в Москву. Решение может быть принято уже в течение шести месяцев, сообщает ТАСС .

Фернандес отметил, что компания нашла самолеты, которые позволят летать в Россию. На данный момент идет работа со страховыми компаниями, чтобы решить вопросы оплаты.

«Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Бангкоком и Москвой», — заявил Фернандес во время международного туристического форума Tourise в Эр-Рияде.

По его словам, компания видит высокий потенциал для развития туризма между Россией и Юго-Восточной Азией. AirAsia планирует активно продвигать российское направление среди жителей региона.

«Я знаю, что могу создать спрос на поездки в Россию. Я знаю, что могу создать спрос на поездки россиян в нашу часть мира», — заключил Фернандес.

