Самолет упал на жилые дома в Филадельфии

Самолет, на борту которого находились два человека, разбился в Филадельфии. Воздушное судно упало на жилые дома, в результате произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

В районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов.

Причины произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщает SHOT, легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.

Ранее сообщалось, что у трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, произошедшей 29 января, есть российское гражданство. Информацию по поводу четвертого человека проверяют.