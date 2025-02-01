Самолет упал на жилые дома в Филадельфии
Самолет, на борту которого находились два человека, разбился в Филадельфии. Воздушное судно упало на жилые дома, в результате произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
В районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов.
Причины произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщает SHOT, легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.
Ранее сообщалось, что у трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, произошедшей 29 января, есть российское гражданство. Информацию по поводу четвертого человека проверяют.