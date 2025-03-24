Самолет Су-25 рухнул в Приморье

Самолет Су-25 упал в Приморье, совершая плановый учебно-тренировочный полет, сообщает ТАСС со ссылкой на МО РФ.

Самолет рухнул в безлюдной местности. Пилоту удалось катапультироваться. Информации о его состоянии на данный момент нет.

После того, как Су-25 рухнул, разрушений на земле не было обнаружено.

Полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее Ми-28 упал в Ленобласти при выполнении планового учебного полета. В результате авиакатастрофы все члены экипажа погибли.