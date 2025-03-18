Минобороны: Ми-28 упал в Ленобласти при выполнении планового учебного полета

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

ЧП произошло во вторник вечером в Волосовском районе. В результате авиакатастрофы все члены экипажа погибли.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Российский ударный вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожение танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты в зоне боевых действий. Кроме того, вертолет способен поражать малоскоростные воздушные цели.