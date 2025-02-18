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Самолет с пассажирами не мог приземлиться в Якутске из-за поломки шасси

Самолет Ан-24, у которого на борту находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, не мог приземлиться в аэропорту Якутска из-за поломки шасси. В итоге он сел, никто не пострадал, сообщает SHOT .

Борт летел в Якутск из Олекминска. Самолет должен был сесть в 13:15 по местному времени, но не смог приземлиться. Предварительная причина этого — неполадки борта с шасси.

Аэропорт в республике готовился к аварийной посадке самолета. На место выезжали спасатели.

В итоге борт благополучно сел. Пострадавших нет.

Ранее при посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. В результате ЧП пострадало 15 человек.