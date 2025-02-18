Число пострадавших в результате инцидента с самолетом в Торонто возросло до 15
Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту Торонто, где перевернулся лайнер, возросло до 15, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.
«В результате авиакатастрофы в международном аэропорту Торонто… в понедельник днем (по местному времени — ред.) пострадали 15 человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Отмечалось, что в результате происшествия пострадали до восьми человек.
Инцидент обошелся без жертв, заявил глава провинции Онтарио Даг Форд.