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Число пострадавших в результате инцидента с самолетом в Торонто возросло до 15

Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту Торонто, где перевернулся лайнер, возросло до 15, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

«В результате авиакатастрофы в международном аэропорту Торонто… в понедельник днем (по местному времени — ред.) ​​пострадали 15 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Отмечалось, что в результате происшествия пострадали до восьми человек.

Инцидент обошелся без жертв, заявил глава провинции Онтарио Даг Форд.