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С перевернувшегося самолета в Торонто эвакуировали 80 пассажиров

Инцидент в аэропорту канадского Торонто, где при посадке перевернулся пассажирский самолет, обошелся без жертв, заявил глава провинции Онтарио Даг Форд, сообщает РИА Новости .

«Я с облегчением сообщаю, что нет жертв после инцидента в Торонто», — написал он в соцсети Х.

Отмечается, что с перевернувшегося самолета эвакуировали всех 80 пассажиров.

Ранее сообщалось, что при посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. В результате происшествия пострадали до восьми человек.