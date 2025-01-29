Самолет с иностранцами разбился в Африке, погибли 18 человек

В Южном Судане 18 человек погибли в авиакатастрофе

Пассажирский самолет с 21 человеком на борту разбился рядом с нефтяным месторождением Юнити в Южном Судане. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио Miraya.

При падении самолета погибли два летчика. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

По данным местной радиостанции Eye Radio, на борту лайнера были 16 граждан Южного Судана, двое китайцев и один индиец. Самолет упал примерно через 10 минут после взлета, двум пассажирам удалось выжить, утверждает радио.

Источник Eye Radio в правительства штата Юнити добавил, что разбившийся лайнер летел в столичную Джубу. На борту самолета находились инженеры, работающие на месторождении нефти.

Ранее в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет. В результате пожара пострадал один человек.