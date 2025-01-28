Самолет загорелся в аэропорту южнокорейского Пусана

Yonhap: человек ранен при пожаре в самолете в аэропорту южнокорейского Пусана

На аэродроме Кимхэ в южнокорейском Пусане 28 января загорелся самолет, который должен был лететь в Гонконг. 169 человек эвакуировали с борта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Yonhap News.