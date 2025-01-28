Самолет загорелся в аэропорту южнокорейского Пусана
Yonhap: человек ранен при пожаре в самолете в аэропорту южнокорейского Пусана
Фото - © Telegram-канал SHOT
На аэродроме Кимхэ в южнокорейском Пусане 28 января загорелся самолет, который должен был лететь в Гонконг. 169 человек эвакуировали с борта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Yonhap News.
Инцидент произошел на борту самолета корейской авиакомпании Air Busan. Пожар начался с хвоста самолета, но быстро разошелся по салону.
Пассажиров спасли с помощью аварийных трапов. Пострадал один человек. На месте пожара работают городские службы.
Ранее самолет загорелся, ударившись крылом при аварийной посадке в Канаде.