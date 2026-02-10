Самолет с 55 пассажирами рухнул на берег Индийского океана сразу после взлета
Фото - © скриншот
По информации издания Daily Mirror, самолет авиакомпании StarSky рухнул на берегу Индийского океана сразу после взлета. На борту было 55 человек, сообщает РЕН ТВ.
Очевидцы, которые в это время находились на пляже, рассказали, что воздушное судно летело слишком низко, а затем проехалось по мелководью. Спасатели прибыли на место происшествия за считанные минуты.
Людей удалось эвакуировать, никто не пострадал. Приоритетом в работе спасателей было обеспечение противопожарных мер, учитывая, что самолет фактически находился в воде.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что воздушное судно лежит на боку прямо у аэродромного ограждения. У самолета оторвано одно крыло.
