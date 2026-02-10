Самолет с 55 пассажирами рухнул на берег Индийского океана сразу после взлета

По информации издания Daily Mirror, самолет авиакомпании StarSky рухнул на берегу Индийского океана сразу после взлета. На борту было 55 человек, сообщает РЕН ТВ .

Очевидцы, которые в это время находились на пляже, рассказали, что воздушное судно летело слишком низко, а затем проехалось по мелководью. Спасатели прибыли на место происшествия за считанные минуты.

Людей удалось эвакуировать, никто не пострадал. Приоритетом в работе спасателей было обеспечение противопожарных мер, учитывая, что самолет фактически находился в воде.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что воздушное судно лежит на боку прямо у аэродромного ограждения. У самолета оторвано одно крыло.

Ранее стало известно, что причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.