Самолет МС-21 чуть не сделал мертвую петлю на испытаниях в Иркутске

Вероятно, на видео попал момент подготовки к юбилею Иркутского авиазавода, на котором наладили выпуск этого среднемагистрального самолета. В рамках торжества, которое пройдет 24 августа, запланированы демонстрационные полеты.

В данный момент МС-21 не пошел в серию — пока на нем не летают пассажиры, вовсю веселятся пилоты.

Первый полет лайнера состоялся в 2017 году, но серийный выпуск постоянно переносят. Теперь он запланирован на 2025–2026 годы из-за проблем с импортозамещением.