сегодня в 09:01

Экипаж еще на борту оказал женщине необходимую помощь. Во время дополнительной посадки в Баку пассажирку передали медработникам, которые приняли решение о ее госпитализации.

После дозаправки в 8:43 по местному времени самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее самолет Москва — Саранск был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Причиной стала неисправность шасси.