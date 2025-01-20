Самолет Москва — Дубай посадили в Баку из-за плохого самочувствия пассажирки
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Рейс SU524 Москва — Дубай экстренно посадили в Баку 20 января. Причиной такого решения пилотов стало плохое самочувствие пассажирки, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».
Экипаж еще на борту оказал женщине необходимую помощь. Во время дополнительной посадки в Баку пассажирку передали медработникам, которые приняли решение о ее госпитализации.
После дозаправки в 8:43 по местному времени самолет вылетел в пункт назначения.
Ранее самолет Москва — Саранск был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Причиной стала неисправность шасси.