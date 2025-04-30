Самолет из Петербурга экстренно садят во Внуково из-за инфаркта на борту

сегодня в 11:52

Летевший из Санкт-Петербурга в Астрахань самолет заходит на экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково. По предварительной информации, пилоты решили не лететь в точку назначения из-за того, что у одной из пассажирок произошел инфаркт прямо в полете, утверждает Mash .

Предполагаемое происшествие случилось на лайнере Boeing 737 авиакомпании «Победа». Прочие обстоятельства ситуации выясняются.

Ранее экстренную посадку предпринял экипаж самолета, выполнявшего рейс Дубай — Москва. Пилоты решили приземлиться в Баку из-за авиахулигана, который распивал спиртное на борту, трогал пассажиров и называл их «чурбанеллами». Буйного мужчину удалось «скрутить» общими усилиями нескольких человек.

До этого самолет Sukhoi Superjet также совершил аварийную посадку во Внуково. Борт принадлежит авиакомпании «Россия».