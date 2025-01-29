Пассажирский лайнер, выполняющий авиарейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По данным мониторинговых ресурсов, самолет снизил высоту и продолжил полет.

Сервис FlightRadar24 указывал, что вылетевший из ОАЭ самолет выполнял рейс DP992. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в казахстанском Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс Баку — Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 людям удалось выжить.

Позже в СМИ появилась расшифровка переговоров пилотов рухнувшего в Актау лайнера. На днях казахстанские власти заявили, что опубликованная расшифровка отличается от оригинала.