Самолет DHC-6-400 авиакомпании «Тайга» аварийно сел из-за неисправностей

сегодня в 08:24

Самолет DHC-6-400 авиакомпании «Тайга», летевший из Южно-Сахалинска в Сахалинской области до Советской Гавани в Хабаровском крае, из-за технических неисправностей аварийно сел в аэропорту вылета, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Члены экипажа увидели техническую неполадку и решили вернуться, самолет сел успешно. На нем летели 14 пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.

В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

